Zwei ähnliche Vorfälle am Wochenende : Radfahrer belästigt Frau beim Vorbeifahren sexuell

Zwei ähnliche Vorfälle am Wochenende

Schermbeck Der unbekannte Mann näherte sich einer 42-Jährigen auf dem Gehweg des Kapellenwegs in Schermbeck von hinten und fasste ihr ans Gesäß. Der Polizei ist ein weiterer ähnlicher Vorfall bekannt. Der Täter könnte der gleiche sein.

Ein Radfahrer hat am vergangenen Freitag eine 42-jährige Schermbeckerin auf dem Kapellenweg sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilte, erzählte die Frau, dass sie der Mann unsittlich angefasst habe. Sie sagte nach Angaben der Polizei, dass sie gegen 10.30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs gewesen war, als ein sich von hinten nähernder Radfahrer ihr ans Gesäß fasste. Der Unbekannte ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat kurze schwarze Haare, einen Dreitagebart und markante Augen mit dunkler Pupillenumrandung. Er war bekleidet mit einer hellen Jeanshose und einer gelben Steppweste und fuhr auf einem älteren Damenfahrrad.

Am vergangenen Samstag kam es in der Nähe des Schermbecker Rathauses zur gleichen Uhrzeit bereits zu einem ähnlichen Delikt. Ein Zusammenhang ist möglich, weil sich die Täterbeschreibungen nach Angaben der Polizei stark ähneln. Eine 20-Jährige lief mit ihrer Mutter auf dem Gehweg der Mittelstraße, als ein Radfahrer sie beim Vorbeifahren am Gesäß berührte und davonfuhr. Der Mann war laut Polizei mit einem silbernen Damenfahrrad mit Gepäckträger unterwegs.