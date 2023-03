Auf der Suche nach der Liebe 83-jähriger meldet sich auf Kontaktanzeige und wird betrogen

So wie jetzt in Hamminkeln. Ein 83-jähriger Mann meldete sich auf eine Kontaktanzeige. Er rief die dort angegebene Handynummer an, um eine angebliche 74-jährige Dame kennen zu lernen. Nachdem er einen Termin ausgemacht hatte, erschien am Dienstag eine ca. 40-45 Jahre alte Unbekannte mit einer dunklen Kurzhaarfrisur bei ihm zu Hause und verlangte eine Vermittlungsgebühr. Daraufhin händigte der Mann ihr einen vierstelligen Betrag aus, woraufhin die unbekannte Frau verschwand.