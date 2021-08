Blutspuren an den Kabelschächten : Polizei fasst Kabeldiebe an den Bahngleisen in Wesel

Der Tatort mit dem Stromkabel in der Nähe der Bahngleise in Wesel. Foto: bpol/Bundespolizei

Wesel Auf ein Hochspannungskabel, das derzeit an den Bahngleisen in Wesel verlegt wird, hatten es zwei mutmaßliche Diebe abgesehen. Doch die Polizei legte sich am Tatort auf die Lauer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zwei mutmaßliche Kabeldiebe sind der Bundespolizei in Wesel ins Netz gegangen. Die beiden Männer aus Wesel (36 und 38 Jahre alt) werden verdächtigt, an den Bahngleisen ein Hochspannungskabel, das dort zurzeit verlegt wird und noch nicht ans Stromnetz angeschlossen war, gestohlen zu haben.

Am Mittwoch, 25. August, gegen 11.50 Uhr, informierte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Bundespolizei in Kleve über den Diebstahl. Kriminaltechniker der Bundespolizei stellten am Tatort eine Säge und einen Rohrschneider sicher. Zudem fanden sie Blutspuren an den Kabelschächten und Schuhabdrücke. Am späten Abend legten sich zivile Polizeikräfte der Bundespolizei am Tatort auf die Lauer. In der Nähe des Tatorts tauchten gegen 22.30 Uhr die beiden Verdächtigen auf.

In einer gemeinsamen Aktion nahmen Beamte der Bundes- und Landespolizei die Männer vorläufig fest. In unmittelbarer Nähe lagen weitere Tatwerkzeuge – ein Bolzenschneider, eine Säge, eine Zange – sowie geringe Mengen Betäubungsmittel.

Weitere Ermittlungen auf der Dienststelle in Kleve ergaben, dass die Fußspuren am Tatort mit den Sportschuhen eines Tatverdächtigen übereinstimmten. Das Amtsgericht Duisburg ordnete daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Durchsuchung der Wohnungen der polizeibekannten Männer an.

Dabei fand die Polizei weitere Beweismittel. Die Männer wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Schadenshöhe ist nach Angaben der Polizei derzeit noch nicht bekannt.

(RP)