Zigarettenautomat zerstört : Polizei fahndet in Schermbeck nach Jugendlichen

Symbolfoto Foto: dpa/Friso Gentsch

Schermbeck Der zerstörte Zigarettenautomat, der für einen Feuerwehreinsatz sorgte (die RP berichtete) beschäftigt auch die Polizei. Wie diese erst am Montag mitteilte, sprengten wohl zwei noch unbekannte Täter am vergangenen Mittwochabend in Schermeck einen Zigarettenautomaten an der Straße Kerkerfeld. vermutlich mit einem so genannten „Polenböller“.

Ob die Täter Beute machten, ist laut Polizei noch unklar. Nach Angaben von Zeugen soll es sich bei den Tätern um zwei dunkel gekleidete männliche Jugendliche im Alter von etwa 14 bis 15 Jahren gehandelt haben. Sie sind zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und trugen einen schwarz-roten Rucksack mit sich. Beide Personen trugen eine Mund-Nasen-Bedeckung.

(rme)