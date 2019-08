Wesel : Dreiste Raddiebe am Bahnhof

Nach guten Hinweisen von Zeugen nahm die Polizei in Wesel einen Raddieb fest. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wesel Aufmerksame Zeugen haben der Polizei am Mittwochabend bei der Festnahme eines Fahrraddiebes (18) am Bahnhof geholfen. Wie Polizei mitteilte, unterhielt sich gegen 22 Uhr eine 42-jährige Frau aus Wesel am Franz-Etzel-Platz vor dem Bahnhof mit einem 67-jährigen Bekannten in der Nähe des Fahrradkäfigs.

Die beiden konnten beobachten, wie sich ein Mann dem Käfig näherte und hineinkletterte. Drei weitere Unbekannte kamen hinzu und und stellten sich vor der Box auf. Von den Zeugen unbeeindruckt machte sich der Mann im Käfig daran, das darin stehende Rad über den Zaun zu werfen, damit seine Komplizen es annehmen konnten. Erst als das Quartett merkte, dass die Zeugen sie dabei fotografierten und die Polizei alarmierten, flüchtete es. Drei rannten Richtung Bahnhof, einer Richtung Kaiserring. Einige Minuten später entdeckte eine Hundeführerin der Polizei an der Friedenstraße/Fusternberger Straße eine Person, auf die die Beschreibung der Zeugen passte. Der Weseler (18) wurde festgenommen und gestand die Tat. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren. Die drei Flüchtigen müssen noch ermittelt werden.

(RP)