Polizeieinsatz in Wesel-Flüren „Meilenweit von Problemen mit Schützenfesten entfernt“

Das Schützenfest 2024 wird der Flürener Bürgerschützenverein so schnell nicht vergessen. Denn weil es am Rande der Jungschützenparty in der Nacht von Freitag auf Samstag zu Krawallen mit zwei Verletzten gekommen war, wurde über den Großeinsatz der Polizei bundesweit berichtet. In den sozialen Medien und beispielsweise auch auf der Website des „Spiegels“ ist seither nur noch von einer „Massenschlägerei“ die Rede, bei der die Polizei gut 100 Platzverweise ausgesprochen habe.