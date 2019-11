Hausdurchsuchungen nach Richterbeschluss : Polizei entdeckt Schlagstöcke nach Streit in City

Wesel/Schermbeck Acht Männer im Alter zwischen 19 und 29 Jahren hatten sich einen Streit geliefert, der in einer Schlägerei in der Weseler Fußgängerzone endete.

Der Zugriff erfolgte am Dienstagmorgen: Gleich sechs Wohnungen von Tatverdächtigen hat die Kreispolizei mit richterlichem Beschluss durchsucht, nachdem es an Halloween eine Schlägerei in Wesel gegeben hatte. Acht Tatverdächtige gab es. Wie unsere Redaktion aus informierten Kreisen erfuhr, wurden die Einsatzkräfte durchaus fündig: Schlagstöcke und Baseballschläger wurden entdeckt.

Die eigentliche Tat in der Halloweennacht hatte die Polizei nicht öffentlich gemacht. Körperverletzungsdelikte würden nur mitgeteilt, wenn Zeugen gesucht werden, erklärte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Acht Männer im Alter von 19 bis 29 Jahren hatten sich einen Streit geliefert, der in einer Schlägerei in der Weseler Fußgängerzone endete. Dabei seien auch Schlagwerkzeuge eingesetzt worden, so die Polizei. Die Tatverdächtigen sollen alle einen Migrationshintergrund und deutsche Pässe haben. Durchsuchungen gab es in Wesel, Schermbeck und Hünxe. Beim Einsatz in einem Haus in Wesel, wurden die Polizisten von einer Beweissicherungs- und Festnahme-Einheit unterstützt.