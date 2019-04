Polizei bittet um Hinweise : 21-Jährige aus Wesel wird vermisst

Wesel Seit dem 2. April 2019 wird die 21-jährige Scarlett-Catherine Quitsch aus Wesel vermisst. Da die Kriminalpolizei bisher keinerlei Hinweise auf ihren Aufenthaltsort erlangen konnte, erhoffen sich die Ermittler jetzt Hinweise aus der Bevölkerung.

Angehörige der jungen Frau erstatteten daraufhin am 9. April eine Vermisstenanzeige. Parallel veröffentlichten sie ein Bild des Mädchens auch in den Sozialen Netzwerken. Da die Kriminalpolizei bisher keinerlei Hinweise auf den Aufenthaltsort der Weselerin erlangen konnte, erhoffen sich die Ermittler jetzt Hinweise aus der Bevölkerung. Die junge Frau ist ca. 1,72 Meter groß, hat eine normale Figur, afrikanisches Äußeres, dunkle, braune bis schwarze Haare im Afro-Look, braune Augen, breite Nase, volle Lippen. Die Gesuchte ist Brillenträgerin und hat vernarbte Arme und Beine. Letztmalig war sie mit einer grauen Jeanshose und einer schwarzen Lederjacke bekleidet. Sie trug schwarze Turnschuhe von British Knights mit weißen Streifen und Schriftzügen. Die 21-Jährige könnte einen älteren, markenlosen, dunkelblauen Trolley mit sich führen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 02811070.