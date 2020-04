Politik in Hamminkeln : Bürgermeisterkandidat in Videokonferenz

Hamminkeln Wie lokale Politik digital funktioniert: Die CDU Hamminkeln informiert ab Montag, 27. April, eine Woche lang mit Bürgersprechstunden zu Corona-Themen. Dabei ist auch der CDU-Bürgermeisterkandidat Andreas Lips.

Die Corona-Krise trifft auch die Lokalpolitik. Die Ratsparteien können nicht mit Veranstaltungen an die Wählerschaft herankommen. Digital sind sie meist nicht so ausgestattet, dass sie die politische Debatte virtuell führen können. Die coronabedingte Barriere zum Bürger überwindet die CDU nun als erste Hamminkelner Partei. Mit einer Bürgerwoche wird der CDU-Stadtverband Hamminkeln in der kommenden Woche auch vier virtuelle Bürgersprechstunden anbieten, bei denen Experten für Fragen rund um aktuelle Themen zur Verfügung stehen. Als stärkste Fraktion rutscht die CDU näher an den Bürger und schärft so auch ihr Profil. Nebenbei präsentiert sie sich als digital gewappnet; Videokonferenzen gehören bei ihr zum parteiinternen Geschäft, bei dem auch ältere Mitglieder mitmachen. Sie dürfte die Kommunalwahl am 13. September im Blick haben. Für die CDU steht ein wichtiger personeller Schritt aus: die formale Wahl eines Bürgermeister-Kandidaten.