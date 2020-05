Vorstoß von SPD, FDP und Grünen in Wesel : Politik regt Betreuung der Spielplätze durch Jugendamt an

Wesel Viele Eltern und Erziehungsberechtigte lebten derzeit zerrissen zwischen Arbeit, Homeoffice und Kinderbetreuung, argumentieren die Ratsmitglieder Marlies Hillefeld, Peter Berns und Ludger Hovest. Sie haben einen Fragenkatalog an die Verwaltung gerichtet.

SPD, FDP und Grüne fragen in einem Antrag, wie die Weseler Stadtverwaltung vor dem Hintergrund des Coronavirus mit Kitas, Spielplätzen und Bolzplätzen umgehen will. „Höchstmögliche Freiheit bei höchstmöglicher Sicherheit für unsere Kinder“ fordern Marlies Hillefeld (Grüne), Peter Berns (FDP) und Ludger Hovest (SPD). So stellen sie die Frage, ob Mitarbeiter des Weseler Jugendamtes temporär die Spielplätze betreuen sollen und wann Bolzplätze sowie städtische Sportanlagen in beschränktem Umfang wieder zur Verfügung stehen.