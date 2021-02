Ideen im Ausschuss vorgestellt : Mittelstraße könnte Fahrradzone oder Einbahnstraße werden

Der Verkehr auf der Mittelstraße ist schon länger ein Problem. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Der Planungsausschuss der Gemeinde Schermbeck befasste sich mit mehreren Möglichkeiten, wie der Verkehr im Ortkern zukünftig fließen könnte. Die beauftragten Büros berücksichtigten auch die Meinungen der Bürger. Das sind die Optionen.

Von Helmut Scheffler

Gleich neun Varianten der Verkehrsführung im Schermbecker Ortskern wurden in der Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Mobilitätsausschusses vorgestellt. Die beauftragten Planungsbüros griffen dabei auch auf die Meinungen der Bürger zurück, die sie in den vergangenen Monaten sammelten.

Szenario 1 Die Verkehrsführung bleibt bestehen. Der Verkehr soll mit einigen Maßnahmen beruhigt werden. Eine nennenswerte Reduzierung der Verkehrsmenge und Geschwindigkeit ist damit aber nicht zu erwarten.

Info Es soll noch eine Bürgerversammlung geben Fazit „Da haben Sie uns viele Hausarbeiten mit auf den Weg gegeben“, stellte der Ausschussvorsitzende Rainer Gardemann am Ende der zweistündigen Vorstellung der Verkehrsvarianten fest. Die Fraktionen befassen sich nun mit den Vorschlägen der Planer. Vorgehen Im Frühjahr soll es eine Bürgerversammlung geben. Danach wird es eine weitere Beratung im Ausschuss geben.

Szenario 2 Die Verkehrsführung bleibt bestehen, die Straßen werden jedoch an Wochenenden und Feiertagen für den Kfz-Verkehr gesperrt. So würde die Aufenthaltsqualität für Fußgänger und Radfahrer steigen. Die Nachbarstraßen wären am Wochenende entlastet. Unter der Woche bleiben jedoch die bekannten Probleme: zu viele Fahrzeuge, die zu schnell sind.

Szenario 3 Das Linksabbiegen von der Mittelstraße im Bereich der Ludgeruskirche wird unterbunden. Der Pöttekamp wird nach Osten eine Einbahnstraße. Die Marellenkämpe werden als Einbahnstraße nach Westen geöffnet. Dadurch wäre trotzdem noch viel Verkehr auf Mittelstraße, Landwehr und Pöttekamp.

Szenario 4a Die Mittelstraße wird zur Einbahnstraße und kann nur von der Ludgeruskirche in Richtung Rathaus befahren werden. Für den Radverkehr wird die Strecke auch in Gegenrichtung freigegeben, Marellenkämpe ist offen in Richtung Osten. Apothekerstege und Pöttekamp bestehen westlich als gegenläufige Einbahnstraße. So wäre der Verkehr auf der Mittelstraße nahezu halbiert, weil er auf Schienebergstege und Kapellenweg verlagert wird.

Szenario 4b Mittelstraße, Schienebergstege und Kapellenweg werden ein Einbahnstraßenring gegen den Uhrzeigersinn. Radler fahren in Gegenrichtung. Marellenkämpe wird in Richtung Osten geöffnet. Apothekerstege und Pöttekamp werden westlich von Landwehr gegenläufige Einbahnstraßen. Auch in diesem Fall wäre der Verkehr auf der Mittelstraße fast halbiert, auf Schienebergstege und Landwehr jedoch etwas und auf dem Pöttekamp westlich der Landwehr deutlich mehr.

Im Szenario 4b kann die Mittelstraße nur als Einbahnstraße in Richtung Rathaus befahren werden. Die Zahlen geben die Verkehrsbelastung pro Tag an. Foto: Runge IVP

Szenario 5a Die Mittelstraße wird eine Einbahnstraße in Richtung Norden. Radverkehr gibt es in Gegenrichtung. Marellenkämpe wird in Richtung Westen geöffnet. Apothekerstege und Pöttekamp werden westlich von Landwehr gegenläufige Einbahnstraßen. So gäbe es weniger Verkehr auf der Mittelstraße, dafür mehr auf Schienebergstege und Kapellenweg. Marellenkämpe entlastet den Kapellenweg.

Szenario 5b Die Idee ist identisch mit Szenario 4b – nur in umgekehrter Richtung. Auf der Mittelstraße ist dann nur noch halb so viel Verkehr, dafür etwas mehr auf Schienebergstege und Landwehr und viel mehr auf Pöttekamp.

Szenario 6 Der Bereich um die Mittelstraße wird als als Fahrradzone ausgewiesen. Freigabe entweder für Anlieger oder für Lieferverkehr und Anwohner. Marellenkämpe wird in Richtung Osten geöffnet. Dadurch würden nur noch wenige Fahrzeuge auf der Mittelstraße fahren, allerdings viele – rund 3000 mehr – auf der Schienebergstege.

Im Szenario 6 werden die Mittelstraße und ihr Umfeld als Fahrradzone ausgewiesen. Die Zahlen geben die Verkehrsbelastung pro Tag an. Foto: Runge IVP