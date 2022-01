Nur neun Monate im Amt : Klimaschutzmanagerin hat überraschend gekündigt

Am 15. März 2021 begann für Karolina Theißen der Dienst als Klimaschutzmanagerin. Nun hat sie die Gemeinde bereits wieder verlassen. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Gemeinde braucht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Karolina Theißen. Die Klimaschutzmanagerin hat das Rathaus zum Jahresende verlassen – nach nur neun Monaten im Amt. Wie es nun weitergehen soll.

Die Gemeinde muss einen neuen Klimaschutzmanager oder eine neue Klimaschutzmanagerin finden. „Da war ich doch mehr als überrascht“, kommentiert Bürgermeister Mike Rexforth den Fortgang von Karolina Theißen zum Jahresende. Sie war erst etwas über neun Monate im Amt. Zur großen Überraschung passt, dass sich Theißen ohne nähere Angaben zu ihrem Entschluss vom Schermbecker Rathaus verabschiedet und auch öffentlich nicht mitgeteilt hat, ob und wo sie künftig weiter arbeiten wird.

Eigentlich hätte der erste Klimaschutzmanager Thomas Heer bis zum Ende seiner dreijährigen Dienstzeit am 14. August 2021 bleiben können. Aber weil die Beschäftigung befristet war und es aus den Reihen der Politiker häufig wenig motivierende Querschläge gab, bemühte sich Heer erfolgreich um eine neue Beschäftigung an einem Ort, der zugleich näher an seinem Wohnort Dortmund lag. Seit dem 1. Oktober 2020 ist er Klimaschutzmanager der Stadt Unna.

Info Drei Hauptziele stehen im Klimaschutzkonzept Inhalt Im Integrierten Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2014 sind drei klare Hauptziele formuliert, um die lokal erzeugten Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um mehr als ein Viertel einzudämmen: • Der Stromverbrauch soll um 10 Prozent gesenkt werden. • Der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung soll bei 100 Prozent liegen. • Der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Wärmeerzeugung soll bei 10 Prozent liegen.

Karolina Theißen wurde dann am 15. März 2021 neue Klimaschutzmanagerin im Fachbereich IV (Bauverwaltung/Technisches Bauamt). Mehr als 40 Bewerber zeigten Interesse an einer Anstellung. Von diesen Bewerbern blieben 14 übrig, die alle Vorgaben der Ausschreibung erfüllten. Das Bewerbungsgremium entschied sich für Theißen. „Frau Theißens Zielvorstellungen entsprachen am weitesten unseren eigenen Vorstellungen“, sagte Bürgermeister Mike Rexforth damals.

Die 33-jährige Diplom-Ingenieurin für Raumplanung begann am 1. April 2014 ihren Dienst als Klimaschutzmanagerin der Stadt Bocholt. Im Jahr 2019 entschied sie sich für die Elternfreizeit. Theißen wurde in Schermbeck als Mutter die Chance geboten, vorerst nur an 20 Stunden in der Woche tätig zu werden mit der Option, auf eine volle Stelle aufstocken zu können.

Zu Theißens Aufgaben gehörten im Wesentlichen die Umsetzung und Steuerung von Maßnahmen aus dem Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzept der Gemeinde Schermbeck (siehe Infobox). Die von Thomas Heer begonnenen Projekte wollte Theißen fortsetzen. Darüber hinaus nahm sie an solchen Ausschusssitzungen teil, in denen umweltrelevante Entscheidungen anstanden. So war sie am geplanten Baugebiet Spechort beteiligt, wo ein neues Wärmekonzept umgesetzt werden soll. Als ein besonderes Anliegen kündigte Theißen vor neun Monaten den engen Kontakt zu Kindergärten und Schulen an. Das Vorhaben wurde erschwert durch die Corona-Pandemie.

Eigentlich könnte die Stelle sofort wieder in unbefristeter Form ausgeschrieben werden. Am 3. November 2021 hatte sich der Gemeinderat für eine dauerhafte Ausweisung der Stelle im Stellenplan ausgesprochen. Die Kosten müsste dann allerdings die Gemeinde übernehmen. Da sie aber derzeit noch im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes wirtschaftet, muss darauf geachtet werden, dass die Ausgaben möglichst gering ausfallen und die Einnahmen erhöht werden. Dazu gehört auch die Chance, Fördergelder für die weitere Einstellung eines Klimaschutzmanagers zu erhalten. Bislang gab es eine 90-prozentige Förderung. „Wir führen nun weitere Gespräche mit dem Fördergeber“, sagt Rexforth.

Nach wie vor ist der Bürgermeister davon überzeugt, dass die Beschäftigung eines Klimaschutzmanagers wichtig ist. Diese Auffassung teilen allerdings nicht alle Ratsmitglieder. Für die Grünen, die von Beginn an der Einstellung eines Klimaschutzmanagers widersprachen, bestätigt der schnelle Wechsel die eigenen Vorbehalte. In einer zweiseitigen Stellungnahme bewertet die Fraktionsvorsitzende Ulrike Trick die Arbeit der beiden bisherigen Klimaschutzmanager.

In Angelegenheiten, die unmittelbar das innerörtliche Klima betrafen, sei Thomas Heer nicht in Erscheinung getreten. „Wir haben seine Stellungnahmen zu dem von uns gestellten Antrag auf Untersagung von Schotterbeeten in neuen Baugebieten oder auch zu gemeindeeigenen Schotterbeeten schmerzlich vermisst“, stellt Trick fest. Auch in dem Konflikt, den eine engagierte Gahlener Bürgerin hervorgerufen habe, als sie sich mit der gemeindlichen Grünflächenpflege nicht einverstanden erklärt habe, sei Heer unsichtbar geblieben.

Seine Nachfolgerin Karolina Theißen kommt in der Stellungnahme nicht viel besser weg. Ulrike Trick bescheinigt ihr in dem Bemühen, die gemeindeeigenen Waldflächen mit dem Ziel zu sichten, durch Optimierungsmaßnahmen einen Klimawald zu schaffen, nichts unternommen zu haben.

Die Aussage des Bürgermeisters, für viele Förderprogramme sei der Klimaschutz eine Eintrittskarte, bewertet Trick als irreführend. Die meisten Förderungen gebe es im Bausektor. Ihr sei aber „kein Förderprogramm bekannt, wo ein Klimaschutzkonzept oder die Besetzung der Klimaschutzmanagerstelle die Grundvoraussetzung für die Förderung sind. Auch der Bürgermeister konnte uns keines benennen, als wir vor einiger Zeit diese Frage im Ausschuss stellten.“

Im Hinblick auf die Zukunft kommt Trick am Ende ihrer Stellungnahme zu der Feststellung, dass der Posten des Klimaschutzmanagements keine langfristige Planung ermöglicht. „Wer immer diese Stelle ausfüllt, wird sie bald aufgeben, wenn sie oder er engagierten Klimaschutz betreiben will und nicht nur werbewirksame Aktionen wie den Austausch alter Kühlschränke“, sagt die Fraktionsvorsitzende.