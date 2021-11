Pläne vorerst vom Tisch : Grüne Jugend gründet keinen Ortsverband in Schermbeck

Mitglieder der Grünen Jugend des Kreises Wesel kamen nach Schermbeck, um über die Gründung eines Ortsverbandes zu beraten. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Bei einem ersten Treffen der politischen Nachwuchsorganisation hätten Weichen gestellt werden können. Doch die Nachfrage war überraschenderweise sehr gering. Ein endgültiges Aus bedeutet dies aber nicht.

Wenn Parteien problemlos dauerhaft in einer Kommune überleben wollen, dann sollten sie versuchen, eine Nachwuchsgruppe der Partei vor Ort zu gründen. So sehen es auch die Vorstandsmitglieder des Schermbecker Ortsvereins von Bündnis 90/Die Grünen. Die beiden Sprecher Holger Schoel und Elke Langenbrink unterstützten die Bemühungen der Grünen Jugend des Kreises Wesel, in Schermbeck eine Nachwuchsgruppe zu gründen. Einige Gesamtschüler hatten im Vorfeld bereits signalisiert, an der Gründung der Grünen Jugend in Schermbeck mitzuwirken.

In der Gaststätte am Rathaus fand nun das Interessiertentreffen statt, an dem allerdings mehr Mitglieder der Grünen Jugend des Kreises Wesel teilnahmen als potenzielle Schermbecker Gründer eines eigenen Ortsvereins. Lediglich eine 18-jährige Q2-Schülerin der Schermbecker Gesamtschule nahm an der Versammlung teil. Sie machte allerdings klar: Sie will nicht aufgeben, dafür zu werben, dass es schon bald eine Schermbecker Ortsgruppe gibt.

Hilfestellung versprachen Clara Stockhorst, Sprecherin der Grünen Jugend Kreis Wesel und Beisitzerin im Kreisvorstand des Kreises Wesel, und der Co-Sprecher Jan Pütter. Eine Mustersatzung wurde zur Verfügung gestellt. Vorstandsmitglieder sind bei der Gründung eines Ortsverbandes behilflich. Wer Interesse an der Gründung eines Schermbecker Ortsverbandes hat, der kann sich per E-Mail an Clara Stockhorst melden. Sie ist unter folgender Adresse zu erreichen: c.stockhorst@gruene-voerde.