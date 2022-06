35.700 Euro bis zum Jahr 2027 : Schermbeck gibt Geld für den Naturpark Hohe Mark

Schermbeck Die Gemeinde hilft ab dem kommenden Jahr bei der Finanzierung des Marketings für den Naturpark Hohe Mark. Bei einer Laufzeit bis 2027 belaufen sich die Kosten auf insgesamt 35.700 Euro. Was sich die Politik davon verspricht.

Ab dem 1. Januar 2023 beteiligt sich die Gemeinde Schermbeck an der Finanzierung des Regionalmarketings für den Naturpark Hohe Mark. Mit großer Mehrheit stimmte der Bau-, Liegenschafts-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusförderungsausschuss jüngst zu, bis 2027 jährlich 6000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer zu zahlen. Über die gesamte Laufzeit ergibt sich ein finanzieller Brutto-Aufwand in Höhe von 35.700 Euro.

Die gemeindliche Tourismusfachwirtin Birgit Lensing legte den Ausschussmitgliedern eine umfangreiche Analyse der Leistungen des Naturparks Hohe Mark vor, von denen auch die Gemeinde Schermbeck profitiert. Um den Tourismus in der Region zu fördern, hat der Naturpark Hohe Mark in den vergangenen Jahren mehrere große Förderprojekte mit einem Gesamtvolumen von über 5,8 Millionen Euro umgesetzt. Dazu gehören die Leitprodukte Hohe-Mark-Steig, Hohe-Mark-Radroute und die Hohe-Mark-Erlebnisräume, die zum Teil schon entwickelt oder schon umgesetzt wurden. Der bereits fertige Hohe-Mark-Steig führt nördlich am Schermbecker Ortskern vorbei. Eine angebundene Rundroute führt sogar durch die Mittelstraße. Die Umlegung der Hohe-Mark-Radroute durch Schermbeck steht zudem kurz vor der Umsetzung. Umgesetzt wurden bereits Hörerlebnisse an der Hohe-Mark-Radroute, zwei davon im Bereich von Schermbeck – und zwar in der Lippeaue und in der Uefter Mark.