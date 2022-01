Politik in Schermbeck : Fraktionen sind sich bei Straßennamen uneinig

Politik in Schermbeck

Schermbeck Drosselweg, Amselweg, Finkenweg: Für das neue Wohngebiet Spechort sollten eigentlich Vogelarten herhalten. Doch es gab mehrere Einwände. Bald wird das Thema im Ausschuss erneut diskutiert.

Die Fraktion der Grünen hatte zwar keine grundsätzlichen Einwände gegen die Vergabe von Vogelnamen, gaben aber zu bedenken, dass Spechort nicht eindeutig von Specht abzuleiten sei. Wenn trotzdem Vögel ihren Namen für die neuen Straßen hergeben sollten, dann sei es sinnvoller, an Vögel zu erinnern, die auf der Roten Liste stehen. Die CDU schlug indes statt der Vogelnamen die alte Flurbezeichnung Krämerskamp vor. Ein relativ kleines Baugebiet mit mehreren Straßennamen zu versehen, hielt der Ausschussvorsitzende Rainer Gardemann für wenig sinnvoll.

Einigkeit konnte im Ausschuss auch nicht in der Frage erzielt werden, ob im Baugebiet Wege oder Straßen entstehen sollen, die dann auch maßgeblich für die Bezeichnung sind. Der Verwaltungsvorschlag hatte Wege vorgegeben. Als sich auch nach längerer Diskussion kein gemeinsamer Vorschlag abzeichnete, beantragte Gardemann, eine Entscheidung über die künftigen Namen der Verkehrswege im Baugebiet Spechort zu vertagen. Einstimmig beschlossen die Ausschussmitglieder, das Thema am 19. Januar in der nächsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses zu behandeln. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr im Begegnungszentrum.