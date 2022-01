Gehörte vorher dem MGV Eintracht : Der Seniorenbeirat hat jetzt einen Schaukasten

Schermbeck Das Gremium geht jetzt neue Wege, um über seine Aktivitäten zu informieren. Zu Beginn sind Details über die Taschengeldbörse zu finden. Bald sollen jedoch auch andere Informationen in dem Kasten aushängen.

Der Seniorenbeirat hat jetzt einen Schaukasten, um über seine laufenden Aktivitäten informieren zu können. Wolfgang Kimpenhaus, Vorsitzender des Männergesangvereins (MGV) Eintracht, übergab den Kasten am Herren-Salon Gerd Nuyken an der unteren Mittelstraße, den der Verein zuvor nutzte, offiziell an den Seniorenbeirats-Vorsitzenden Friedhelm Stoltenberg und seinen Vertreter Reiner Endemann.