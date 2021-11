Stabwechsel beim Ortsverband : CDU in Brünen soll eine neue Führung bekommen

Brünen Auf der Jahreshauptversammlung stehen Wahlen an. Thomas Neu gibt nach sechs Jahren den Vorsitz ab. Seine aktuelle Stellvertreterin Stefanie Schulten-Borin soll das Amt übernehmen. Welche Ziele sie verfolgt.

Führungswechsel beim CDU-Ortsverband Brünen: Nach sechs Jahren legt Vorsitzender Thomas Neu sein Amt nieder. Die Nachfolgefrage ist schon geklärt, Ratsfrau Stefanie Schulten-Borin soll das Amt übernehmen. Die 47-Jährige bekleidete bislang das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU Brünen. Sie wurde erst kürzlich zur Vize-Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes Hamminkeln gewählt. Sie ist verheiratet, lebt in Brünen und ist beruflich Persönliche Referentin von Landrat Ingo Brohl. Der Stabwechsel soll bei der Versammlung am Donnerstag, 18. November, ab 19 Uhr im Landgasthof Majert an der Weseler Straße 88 in Brünen vollzogen werden.