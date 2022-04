Politische Entscheidung in Hamminkeln : Rat lehnt eine Baumschutzsatzung ab

Die Grünen forderten eine Baumschutzsatzung, der Rat stimmte dagegen (Symbolbild). Foto: dpa/Guido Kirchner

Hamminkeln Im Rat der Stadt Hamminkeln wurde der Antrag der Grünen kontrovers debattiert und am Ende knapp abgelehnt. Viele Ratsleute wiesen dabei besonders auf das verantwortungsvolle Handeln der Bürger in Sachen Natur hin.

Von Thomas Hesse

Gleich zu Anfang ging es im Hamminkelner Rat um ein Thema, das Dauerbrennerqualität hat: die Straßenbaubeiträge. In Dingden an der Sachsenstraße hatte es bekanntlich Auseinandersetzungen darüber gegeben. Beim Land NRW ist inzwischen Bewegung im Thema, seit die Kostenübernahme angekündigt ist. „Heißt das, auch bis 2018 werden die Beiträge rückwirkend erstattet?“, fragte Helmut Wisniewski (USD) im Rat. Bürgermeister Bernd Romanski hielt sich bedeckt. Er warte auf „klare Regelungen“. Er halte es für „fahrlässig“, jetzt so zu tun, als würden die Beiträge erlassen. Denn es gehe im Kern um Förderbeiträge, was heiße, dass Anwohnerbeiträge zu zahlen wären, wenn der Fördertopf erschöpft ist.

Das ist ein Thema, das auch an anderer Stelle in der Stadt relevant werden kann und wohl in den Orstteilen beobachtet wird. Einstimmig war der Beschluss, die Verwaltung zu beauftragen, die Straßenbaubeiträge für den Ausbau der Sachsenstraße zeitnah zu erheben und dann entsprechende Förderanträge zu stellen.

Info Ausschuss war auch dagegen Sorge Die Baumschutzsatzung fußte auf einem Antrag der Grünen. Sie verfolgten damit das Ziel, das Orts- und Landschaftsbild zu erhalten, zu beleben und zu verbessern. Das Vorgaben wurde zuvor bereits im Planungs- und Umweltausschuss abgelehnt. Die Befürchtung: Baumschutz nach Größenmaßstab führt dazu, dass die Säge angesetzt wird, bevor der Schutz greift.

Ein anderes Thema ist komplexer, als es zunächst erscheint. Will man Baumschutz per Satzung oder überhaupt nicht regeln (siehe Infobox)? In Mehrhoog gab es um eine Abholzung im vergangenen Jahr großen Ärger. So etwas wollte der Bürgermeister – Stichwort „Empörungsdebatte“ – bekennenderweise nicht mehr erleben. Das ist die eine Seite. Die andere ist die der politischen Grundhaltungen, wie sich im Rat zeigte.

Für die FDP ist eine Baumschutzsatzung ein Eingriff ins Eigentum, also liberal gesehen nicht haltbar. „Mein Garten ist mein Eigentum“, sagte Elke Neuenhoff. Und wenn der Privatmann einen Baum beseitigen wolle, sei es eben seine Privatsache. Ute Kleta (Grüne) sah es ganz anders: „Wenn alle Leute sich ökologisch verantwortlich zeigen, gäbe es keine Schottergärten.“ Sie habe sich in letzter Zeit sehr geärgert, in vielen Gärten abgesägte Bäume zu sehen.

Johannes Bauhaus (CDU) und Birgit Maibom (USD) lobten den verantwortungsbewussten Bürger, dem der Baum am Herzen liegt. Man wolle auch nicht weitere Arbeitskraft der Verwaltung in einer neuen Aufsichtsaufgabe binden und dem Bürger nicht alles vorschreiben. Michael Möllenbeck (SPD) brachte seine Erfahrung ein, er teile in der Baumsache nicht die Meinung, der Bürger handele verantwortlich, und habe das Gegenteil in „seinem“ Dorf erlebt.

Sein SPD-Kollege Jörg Adams sah ebenfalls seinen Freund, den Baum, im Vordergrund. Sein alter Antrag für ein Hochzeitswäldchen bleibe bestehen. Thomas Becker (Grüne) verwies darauf, dass Obstbäume in der Satzung nicht extra geschützt seien. Am Ende wurde die Satzung mit 20 zu 14 Stimmen abgelehnt, wobei der Verwaltungschef für eine Regelung war.