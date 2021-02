Opposition gibt sich selbstbewusst : SPD im Kreis Wesel gibt Landrat Ingo Brohl „weitere 100 Tage“

Kreis Wesel Die Genossen im Kreistag geben sich als selbstbewusste Opposition, die sich punktuell Mehrheiten sucht. Dem neuen Landrat werfen sie unter anderem vor, dass er zwei persönliche Referentenstellen, beamtet und unbefristet, „in den Stellenplan gedrückt“ habe.

Die Kreis-SPD fühlt sich in ihrer „neuen Rolle“ – ohne Landrat mit Parteibuch der Sozialdemokraten – „in Tritt gekommen“. So und mit den Worten „100 Prozent Opposition“ formulierte es Fraktionsvorsitzender Gerd Drüten (Voerde) am Mittwoch, als er mit seinen Stellvertretern Gabriele Gerber-Weichelt (Moers) und Peter Paic (Hamminkeln) im Weseler Kreishaus eine traditionelle Bewertung vornahm. Die Genossen attestieren dem neuen Landrat Ingo Brohl (CDU) nach den ersten 100 Tagen im Amt „organisatorische und kommunikative Schwächen“. Und sie gestehen ihm, so Drüten, „noch weitere 100 Tage zu, aber irgendwann muss es rundlaufen“.