Weil Kosten gespart werden können : USD drängt auf Photovoltaik an der Kläranlage in Dingden

USD drängt auf Photovoltaik an der Kläranlage in Dingden

Die USD will eine Fläche an der Kläranlage in Dingden mit Photovoltaik bebauen (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Dingden Die Fraktion verweist auf das Ziel der Klimaneutralität und sagt, dass die erforderliche Fläche in Dingden – eine verfüllte Kiesgrube – nicht erhaltenswert sei. Warum die USD so hart für die Idee kämpft.

Die USD will weiter vollen Einsatz zeigen, um ein Photovoltaik-Feld auf städtischem Grundstück an der Kläranlage Römerrast in Dingden zu bauen. „Wir sind da richtig dran, unser Ratsmitglied Dieter Stiller und sachkundiger Bürger Oliver Duhr haben viele Stunden an dem Thema gesessen“, sagte USD-Fraktionsvorsitzender Helmut Wisniewski.