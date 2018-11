Einzigartig in NRW : Dieses Spezial-Quad der Feuerwehr Wesel kommt überall hin

Dem geländegängigen Polaris Ranger ist keine Steigung zu steil. Stationiert ist das sogenannte Side by Side in der Wache Ginderich. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Als erste Feuerwehr in NRW hat Wesel ein Spezial-Quad angeschafft, das selbst in unwegsamem Gelände zurechtkommt. Es soll unter anderem in Wäldern, in den Auen, an Deichen und an der Betuwe-Bahnstrecke eingesetzt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Nikolei

Der Fuhrpark der Weseler Feuerwehr hat Nachwuchs bekommen: Seit dem Wochenende steht der Polaris Ranger in der Gindericher Feuerwache bereit, um den Wehrleuten das (Arbeits-)Leben zu erleichtern. Denn überall dort, wo herkömmliche Fahrzeuge einfach zu groß, zu schwer oder zu unhandlich sind, hat das Spezial-Quad leichtes Spiel. Beispielsweise bei Rettungseinsätzen in Wäldern, bei der Suche nach Vermissten in den Auelandschaften, bei Hochwasser an Deichen und bei Erkundungsfahrten entlang der Betuwelinie.

Der kleine Ranger ist aber nicht nur äußerst wendig, sondern er macht auch Spaß. Sagt jedenfalls Frank Evers, der ehrenamtliche Gindericher Löschzugführer, der hauptberuflich als Dienstgruppenleiter in der Weseler Feuerwehr-Hauptwache tätig ist. Evers ist begeisterter Quadfahrer und hat zusammen mit Wesels Feuerwehrchef Thomas Verbeet im vergangenen Jahr über den Kauf eines normalen Ackermotorrads, wie Quads auch genannt werden, nachgedacht. Auf die Idee, ein wie auch immer geartetes, geländegängiges Fahrzeug anzuschaffen, sind sie durch die Kollegen in Kleve gekommen, die über ein Erkundungsmotorrad verfügen. „Bei einem normalen Quad hätten unsere Leute einen Helm tragen und einen Motorradführerschein machen müssen. Und es ist fraglich, ob ein Notarzt mit Koffer auf ein normales Quad gestiegen wäre“, sagt Verbeet.

Info Neuer Jetski kommt nächst Woche Foto: Feuerwehr Wesel Investition In der nächsten Woche erhält die Weseler Feuerwehr einen neuen Jetski, der für die Wasserrettung benötigt wird. Das sogenannte RWC (steht für Rescue Water Craft) kosten inklusive Anhänger rund 33.000 Euro, hat 150 PS und schafft in der Spitze mehr als 100 km/h. Verkauf Das Vorgängermodell (Baujahr 2003) wurde 2009 angeschafft und soll womöglich an eine andere Feuerwehr verkauft werden.

Bei einem Fachhändler in Geldern stießen Evers und Verbeet auf ein sogenanntes Side by Side der Firma Polaris mit Aufbau, Fahrerkabine und Ladefläche. Nach der Probefahrt stand für die beiden fest: „Der Ranger, der ist es.“



Wesel : Feuerwehrchef lobt Neubauplan

zurück

weiter

Weil die Feuerwehr das Vorführfahrzeug bekommen konnte, hat sie für das 48 PS starke und äußerst spatanisch ausgestattete Mobil am Ende nicht mehr als 16.000 Euro bezahlt. Als Sonderausstattung wurden lediglich zwei Türen geordert, auf dem Dach mehrere LED-Leuchten (Evert: „Damit ist es in der Nacht taghell“) und ein Blaulicht (ohne Martinshorn) angebracht.

Im Stadtverkehr wird man den Ranger nicht erleben können. „Wir fahren ihn nämlich stets auf einem Anhänger zu den Einsatzstandorten“, sagt Frank Evers, der sich an so manchen Einsatz erinnert, bei dem der Ranger ideal gewesen wäre. „Ich denke da an drei Reitunfälle, wo wir die Verletzten mehrere hundert Meter mit der Trage schleppen mussten. Mit dem Ranger wäre das alles kein Problem gewesen.“ Und Thomas Verbeet ist überzeugt, dass die Neuanschaffung gerade auch bei künftigen Hochwasserereignissen an der Issel wertvolle Dienste leisten wird.