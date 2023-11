Pogromgedenken in Wesel Hoffen auf ein starkes Zeichen für Israel

In Wesel zum Beispiel wurden in jener Nacht Geschäfte jüdischer Inhaber verwüstet und geplündert, gleiches galt für Haushalte, deren Bewohner ironischerweise in „Schutzhaft“ genommen wurden. Am Morgen des 10. November setzte die Weseler SS die Synagoge gegenüber dem Dom in Brand. Während die Weseler SA die Brandstelle absicherte, sorgte die Feuerwehr dafür, dass die Flammen da blieben, wo sie waren und nicht auf die angrenzende Altstadt übergriffen. Was hier geschah, das geschah in ganz Deutschland. In ländlichen Gebieten war es oft so, dass die Täter jeweils aus Nachbarorten kamen. Offenbar um Zusammenhänge dort zu verschleiern, wo jeder jeden kannte.