18-Jähriger einkassiert Platzverweise nach Schlägerei in der Weseler Innenstadt

Gut zu tun hatte die Polizei am Montagabend mit zwei Streithähnen in der Weseler Innenstadt. Zunächst hatte sich im Heubergpark gegen 20 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus Wesel abgespielt. Dabei soll ein 28-Jähriger einem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Zudem wies der 18-Jährige Verletzungen an den Händen auf, die nach seinen Angaben von einer zerbrochenen Flasche stammten.