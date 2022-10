Plattdeutscher Abend in Wesel-Bislich mit der Mundartgruppe : Wenn Karl „sinn Frau inne Hals bitten will“

Sowohl am Freitagabend als auch am Sonntagnachmittag war der Saal der Gaststätte Pooth gut gefüllt, als die Mudartgruppe des Dorfes unter dem Motto „Van alles wat op Besleks Platt“ zu drei äußerst unterhaltsamen Stunden einlud. Foto: Michael Elsing

Wesel Der Plattdeutsche Abend in Bislich brachte den zahlreichen Besuchern und Besucherinnen einen Dialekt nahe, der heute immer weniger gesprochen wird. Dabei kann er sehr viel Spaß bereiten, wie die Mundartgruppe bewies.

Sie ist noch nicht gänzlich ausgestorben, die Plattdeutsche Sprache. Und das Interesse an ihr besteht ebenfalls noch. Zumindest in Bislich ist das so, wie die große Resonanz am Plattdeutschen Abend der Mundartgruppe des Dorfes belegte. Sowohl am Freitagabend als auch am Sonntagnachmittag war der Saal der Gaststätte Pooth gut gefüllt, als die Gruppe unter dem Motto „Van alles wat op Besleks Platt“ zu drei äußerst unterhaltsamen Stunden einlud. Da wischte sich der eine oder andere Besucher vor Lachen die Tränen aus den Augen.

Die Höhepunkte der Veranstaltung waren reich gesät. Wie beispielsweise die Diamantene Hochzeitsnacht von Karl (Wilhelm Kock) und seiner Frau (Ilse Kühnen). Da lag das hoch betagte Paar nun im Bett, und vor allem Karls Frau ließ die Eindrücke noch einmal Revue passieren und erinnerte sich an vergangene Hochzeitsnächte. Als Karl nach der Goldenen Hochzeit ihr den Rücken streichelte oder sie nach der Silbernen in den Arm nahm. Karl tat ihr den Gefallen und wiederholte die Liebkosungen noch einmal. Als seine Frau auf die Grüne Hochzeit zurückblickte, wurde es kompliziert. „Witts do noch, wat do dor gemakt häss?“, fragte sie. Karl wusste es nicht. „Do häss me inne Hals gebäten“, so ihre Antwort. Da stand Karl unter leichtem Stöhnen auf und auf die Frage seiner Frau, was er machen wolle, sagte er: „Wenn ick de inne Hals bitten soll, mot ick min Gebitt halen.“

Ilse Kühnen und Wilhelm Kock überzeugten noch in weiteren Rollen. Kühnen berichtete von Omas 100. Geburtstag und gehörte auch einer Gruppe von Damen an, die bei Inge Lange zu Gast waren. Als die kurz verschwand, testeten Ilse Kühnen, Karola Batzke und Irmgard Kubasch schon mal die vermeintliche Bowle, konnten sich aber nicht auf den Fruchtgeschmack einigen. Inge Lange tischte dann wenig später die tatsächliche Bowle mit Erdbeeren auf und klärte das Trio darüber aus, dass sie zuvor Spritzmittel für die Rosen getrunken hatten. Kock erzählte wiederum von seinen Erfahrungen mit den „nejen Norborn“, die eine ganz besondere Toilette im Haus hatten. Dazu schlüpfte er in die Rolle eines Junggesellen, der das Kochen lernen wollte – allerdings mit bescheidenem Erfolg.

Sehr amüsant war auch das zufällige Treffen von Bernhard und Norbert Nakath in der Bahnhofshalle. Dabei wollte Norbert seinem Bruder den Dichter Friedrich Schiller näher bringen. Doch der hatte weder etwas von der Jungfrau von Orléans noch von Wilhelm Tell gehört und als Norbert Nakath ihn mit „Die Räuber“ konfrontierte, sagt er nur: „Also, dat is en Karnevalsband oder Mitarbeiter vannet Finanzamt.“ Bernhard Nakath war außerdem noch ungebetener Gast beim Kaffeeklatsch seiner „Frau“ Karola Batzke, die Inge Lange und Irmgard Kubasch eingeladen hatte. Die drei Frauen hätten es viel lieber gesehen, wenn der einzige Mann in der Runde, so wie er es ursprünglich vorgehabt hatte, zum Angeln gegangen wäre, als sie beim „Koffee drinken“ zu stören.

Ein weiterer Sketch befasste sich mit dem Thema „Apenpocken“ vor denen Irmgard Kubasch fürchterliche Angst hat, wie sie gegenüber Karola Batzke zugab. Ursula Bruns wiederum hatte am Examenstag von Tuten und Blasen keine Ahnung, so dass „Professor“ Norbert Nakath am Ende nur feststellen konnte: „Do siss dörgefallen, weil do kinne einzige Froch beantworten kuss.“

Und dann war da noch Betti Möller, die bei Agnes Giesen auf der Bank Geld anlegen wollte und ihre mitgebrachten „Moneten“ dabei am ganzen Körper verteilt trug.

Als wenig später dann Helmut Amerkamp die Bank betritt, um einen Scheck einzulösen und Agnes Giesen ihm das von Betti Möller eingezahlte Geld geben will,

ist diese vollkommen perplex und nimmt ihr Geld kurzerhand wieder mit.