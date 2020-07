Plakette der Kiliangilde : Kunstwerk mit viel Schermbecker Symbolik

Der einst in Gahlen wohnende und arbeitende Künstler Helmut Julius Psotta erstellte vor etwa 60 Jahren ein Kilian-Plakat, dessen Zeichnung in diesem Jahr die Kilian-Plakette ziert. Foto: Arndt Beck

Schermbeck Für die Kilian-Plakette im Corona-Jahr 2020 hat die Kilian-Schützengilde von 1602 das Kilian-Plakat des Professors Helmut Julius Psotta gewählt. Ende der 1950er Jahre und Anfang der 1960er Jahre hatte der Künstler, der mittlerweile verstorben ist, in Gahlen gewohnt.

Der am 9. November 1937 in Bottrop geborene Psotta, dessen Vorfahren aus Oberschlesien ins Ruhrgebiet eingewandert waren, absolvierte nach dem Besuch der Realschule eine Glasmaler-Lehre in der Bottroper Glasmalerei Peters. Im Wintersemester 1957/58 begann er sein Studium der Angewandten Malerei an der Folkwangschule in Essen.

Ende der 1950er Jahre und Anfang der 1960er Jahre wohnte Helmut Julius Psotta in Gahlen. „Seine erste Werkstatt findet er in einem abgelegenen Waldstück in Gahlen am Niederrhein“, berichtet die Website www.hjpsotta.de. Hier seien in schneller Folge große Bilder-Zyklen entstanden, die bald alle Wände des Hauses bedeckten.

Dieses Plakat mit dem „K“ in der Mitte verweist auf das Kilian-Brauchtum in Schermbeck. Foto: Repro Helmut Scheffler

In Gahlen übernahm der junge Künstler auch den Auftrag der Kiliangilde Schermbeck und der Buchdruckerei Köster, den Entwurf für ein Kilian-Plakat zu erstellen, in dem viel Symbolik aus dem Schützenwesen und der Ortsgeschichte vereint werden sollte.

Der Holzschnitt zeigt in der Mitte ein großes „K“, das für Kirmes und Kilian steht. Die Verbindung der Kiliangilde mit dem Schießen, um einen König zu ermitteln, wurde in der rechten Bildhälfte durch Ringe einer Schießscheibe angedeutet. Die linke Bildhälfte wird durch Teile der klevischen Lilienhaspel ausgefüllt, die zum Schermbecker Wappen gehört. Nach rechts oben hinaus schwingen die Ringe der Schießscheibe und enden in drei Linien, die man auch im Schermbecker Wappen wiederfindet als Symbol für drei Schermbecker Bachläufe.

Die nach innen gerichteten vier Enden des „K“ sollen verdeutlichen, wie fest die Kiliangilde die Bevölkerung vereint. Der Künstler wählte für sein Plakat die Farbe Grün, die zum schmückenden Maiengrün gehört, das über Kilian die Straßen ziert und auch in den grün-weißen Fähnchengirlanden wiederzufinden ist. Es könnte aber auch sein, dass Grün für die Farbe der Junggesellen steht, die bis zur 400-Jahr-Feier im Jahre 1902 neben den Bürgerschützen ein selbstständiges Schützenwesen betrieben.

Psottas Glasfensterentwürfe für eine Kirche in Santiago de Chile wurden 1961 im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs honoriert. Zwei Jahre später übernahm er die Leitung des Lehrstuhls für Sakralkunst an einer Universität in Santiago de Chile. Nach seiner Rückkehr nach Europa im Jahre 1967 unterrichtete Psotta eineinhalb Jahrzehnte lang in den Niederlanden. Damals wohnte er in Utrecht. Nach mehrjährigen Aufenthalten in Peru zog Psotta 1998 nach Berlin. In den letzten fünf Jahren seines Lebens widmete sich Psotta ausschließlich seinem zeichnerischen Werk. Weniger bekannt sind seine literarischen Versuche.