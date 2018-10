Pläne in Hamminkeln: Angler wollen natürlichere Issel

Pläne in Hamminkeln : Angler wollen eine natürlichere Issel

Die Issel führt aufgrund der Trockenheit beim Gut Grenzenlust kein Wasser mehr. Foto: Thorsten Lindekamp

Hamminkeln/Wesel 16 Fischarten leben in dem kanalartigen Fluss, vier davon Rote-Liste-Arten. Mit wenigen Mitteln könnte man für sie mehr Rückzugsraum schaffen, ohne den Hochwasserschutz zu bremsen.

Als der Wasserstand in der Issel in diesem Dürre-Sommer fiel und sich die Fische im kanalartigen Flüsschen in den letzten verbliebenen Pfützen im Bachbett sammelten, war Angler Torsten Rühl zur Stelle. Er rief zur Rettungsaktion auf, und mit rund 50 Freiwilligen sammelte er die gefährdeten Tiere ein. „Für mich ging es darum, Lebewesen zu retten. Zwei Tage später hätte es angesichts der Trockenheit nichts mehr zu retten gegeben“, ist er überzeugt. Im Sommer ahnte er nicht, dass die Issel selbst Ende Oktober kilometerlang trockengefallen sein würde. Sonst sind es zwischen zwei und 2,50 Meter hohe Wasserstände. In Drevenack, Marienthal und bis zur Bärenschleuse gibt es geringe, immerhin noch nennenswerte Wasserstände. Ansonsten wächst zurzeit Gras im Isselbett. Die 4000 bis 5000 geretteten und in einem Schermbecker Angelteich ausgesetzten Fische können nicht wieder zurückgebracht werden. Erst müssen die drei Isselquellen bei Raesfeld wieder stärker sprudeln und der Regen mehr Oberflächenwasser bringen.

Eine solche Situation haben auch Landrat Ansgar Müller, Umweltdezernent Helmut Czichy, Kreisfischereiberater Arnold Dworczak und Stephan Schulz von der Unteren Fischereibehörde beim Kreis Wesel noch nicht erlebt. Die herrschende Trockenheit macht auch sie ratlos, wie sie am Dienstag bei einer Tour mit Rühl an der Issel entlang der Bärenschleuse bis zum Bruchweg bemerkten. In der Warmwetterphase war der Kreis von Anfang an als Genehmigungsbehörde bei der Fischrettungsaktion eingeschaltet. Sie habe unbürokratisch schnell die Aktion in dieser Notlage bejaht, so Rühl. Der Landrat sicherte in dieser Situation zu, sich auf einer Isseltour die Sicht eines Anglers darstellen zu lassen. Nun sagt er: „Wir sollten mehr Renaturalisierung beachten, auch wenn nicht alles möglich ist bei einem Fluss, dessen Boden abgedichtet ist und der kanalartig gebaut ist.“ Rühl hat 16 Fischarten gefunden bei der Rettungsaktion, darunter gefährdete Arten wie Steinbeißer, dreistacheliger Stichling, Hasel, Aal und Schmerlen, die als Indikator für sehr gute Wasserqualität gelten.

Zwei Vorschläge machte er, um den Lebensraum zu verbessern: mehr Gumpen schaffen, also Vertiefungen im Flusslauf, in denen sich bei Niedrigwasser Fische sammeln können. Zweitens bei den Reinigungsarbeiten mehr Bewuchs stehen lassen, an dem die Tiere Laich ablegen. Der Landrat und seine Fachleute finden das vernünftig und machbar. Dafür wollen sie gerne den Isselverband gewinnen.

Angler Thorsten Rühl (3.v.r.) erläutert Landrat Ansgar Müller (2.v.l.), Helmut Czichy (l.), Stephan Schulz (r.) und Arnold Dworczal (2.v.r.) den Zustand der Issel aus Sicht eines Anglers. Foto: Thorsten Lindekamp

Doch konkrete Zusagen machen sie nicht. Zwar gelten ihnen die fischfreundlichen Maßnahmen grundsätzlich als kompatibel mit dem Hochwasserschutz, der an der Issel vorangetrieben werden soll. Aber erst will der Kreis die laufende Gründung und den dann anstehenden Betrieb des Issel-Zweckverbandes abwarten, bevor es an neue Ideen geht. Zu berücksichtigen ist die EU-Wasserrahmenrichtlinie, aber auch der Konflikt zwischen dem langfristigen Schutz durch Renaturierung der Issel und dem kurzfristigen technischen Schutz.