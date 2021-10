So weit sind die Pläne : Verläuft bald eine Wasserstoffleitung durch Schermbeck?

Info

Unternehmen Die in Essen ansässige Firma Open Grid Europe GmbH (OGE) ist ein Fernleitungsnetzbetreiber für Erdgas. Das Unternehmen betreibt in Deutschland das größte Ferngasnetz mit einer Länge von insgesamt rund 12.000 Kilometern. Im Jahr 2019 betrug der Umsatz von Open Grid Europe rund 1,1 Milliarden Euro.

Name Seit 2010 trägt die ehemalige Ruhrgas AG, die 2003 von E.on übernommen wurde, den Namen Open Grid Europe. Dieser wurde am 1. September ins Handelsregister eingetragen. In diesem Zusammenhang wurde die OGE komplett aus der Muttergesellschaft entflochten.

Geschichte Die Ruhrgas AG begann im Jahr 1964 mit der schrittweisen Umstellung der Fernleitungsnetze für Stadtgas sowie der Haushaltsgeräte und Industrieöfen auf Erdgas. Bis in die 70er-Jahre wurde der größte Teil des Leitungssystems auf Erdgasbetrieb umgestellt. Ihren Ursprung hat die Ruhrgas AG in der im Jahr 1926 gegründete Aktiengesellschaft für Kohleverwertung.