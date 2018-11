Plädoyer für Gesang an St. Martin: Wie schön das klingt, wenn jeder singt

Mancherorts leuchten mittlerweile an St. Martin genauso viele Handys wie Laternen. Gesungen wird dafür kaum noch. Ein Plädoyer für etwas mehr gestern – zumindest an St. Martin.

Man will ja als aufgeklärter Mensch, der frohen Mutes in die Zukunft blickt, kaum glauben, dass früher wirklich alles immer besser war. In einem aber, und da trügt uns die Erinnerung wohl kaum, war früher wirklich alles besser: Früher wurde an St. Martin noch wirklich mitgesungen, und zwar nicht nur von den Kindern, sondern auch von den Erwachsenen. So ein Martinszug ist nämlich keine Betroffenheitswanderung im Dunkeln, kein Schweigemarsch für das Teilen. Nein, an St. Martin soll kräftig gesungen werden, ruhig laut, und gerne auch ein Lied dreimal. Lasst uns froh und munter sein!

Die Wahrheit sieht vielerorts anders aus. Als Dreifachpapa habe ich in den vergangenen Jahren so manchen Zug am Niederrhein mitgemacht. Zunehmend fehlte mir in den vergangenen Jahren der Gesang bei dieser Veranstaltung. Parallel dazu nahm allerdings das Leuchten der Mobiltelefone zu. Natürlich will man seine Kinder für die Nachwelt einmal fotografieren. Aber zumindest die Weltnachrichtenlage könnte für die Dauer des Martinszuges egal sein. Am besten wirkt so ein Martinszug nämlich, wenn nur die Laternen leuchten.