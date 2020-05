In Wesel an Offermannstraße : Pkw von Pflegedienst aufgebrochen

In Wesel an Offermannstraße

Wesel Besonders dreist: Ein unbekannter Täter hat in den Pkw eines Pflegedienstes eingebrochen. Eine Zeugin sah ihn am Mittwochabend bei der Tat. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen auf den Mann. Kennzeichen: schütteres Haar.

Einen Einbruch in einen Pkw hat eine Zeugin am Mittwoch in Wesel beobachtet. Die Anwohnerin der Offermannstraße beobachtete gegen 20.20 Uhr einen Unbekannten, der an einem Pkw eines Pflegedienstes eine Seitenscheibe einschlug. Der Mann griff ins Fahrzeug und stahl eine Handtasche. Anschließend flüchtete er auf einem Hollandrad in Richtung Esplanade. Der unbekannte Täter ist circa 1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, schlank, blondes, schütteres Haar, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und blauer Jeans. Weitere Zeugen sollen sich bei der Polizei in Wesel melden unter Tel. 0281 1070.