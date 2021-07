In Wesel : Auto rutscht in Lkw: 20-jährige Fahrerin verletzt

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfall, sich zu melden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wesel Bei einem Verkehrsunfall im Bereich Feldstraße/Rudolf-Diesel-Straße in Wesel-Obrighoven ist am Dienstag gegen 8 Uhr eine 20-jährige Autofahrerin verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Wie die Polizei mitteilte, verlor die 20-Jährige in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte seitlich in einen entgegenkommenden Lkw. Das beschädigte Auto der Weselerin wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, die Polizei unter 0281 1070 anzurufen.

(RP )