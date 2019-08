Verkehrsunglück in Schermbeck : Pkw kollidiert mit Bus: zwei Schwerverletzte

Schwer verletzt wurde ein Ehepaar (75 und 69 Jahre) bei der Kollision ihres Pkw mit einem Linienbus in Schermbeck. Foto: Bludau

Schermbeck Ein Ehepaar (75 und 69) ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Schermbeck lebensgefährlich verletzt worden. Gegen 08.15 Uhr war ihr Pkw auf der Dorstener Straße in Höhe der Auffahrt zur B 58 mit einem Linienbus zusammengestoßen.

Das Paar, ein 75-jähriger Mann und seine 69 Jahre alte Frau aus Dorsten, war mit dem Auto auf der Dorstener Straße in Richtung Schermbeck unterwegs und wollte laut Polizei anschließend nach links auf die B 58 abbiegen. Dabei kam es zu der Kollision mit einem entgegenkommenden Linienbus. Die Frau und der Mann erlitten schwere Verletzungen. Wie die Polizei weiter mitteilte, kann Lebensgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden. Ein Rettungshubschrauber war angefordert worden, kam jedoch nicht mehr zum Einsatz. Rettungswagen brachten die beiden Verletzten in örtliche Krankenhäuser.

Im Bus verletzte sich ein 22 Jahre alter Fahrgast aus Schermbeck leicht. Er suchte selbstständig einen Arzt auf. Auch der Busfahrer (45) Mann, verletzte sich und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Polizeibeamte sperrten die Straße rund um die Unfallstelle ab.

(fws)