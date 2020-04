Stadtgrenze Hamminkeln/Bocholt : Pkw-Fahrer stirbt bei Frontalunfall auf der B 473

Hamminkeln/Bocholt Bei einem schweren Verkehrsunglück auf der B 473 zwischen Hamminkeln und Bocholt ist am Montag ein Pkw-Fahrer ums Leben gekommen. Er war frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Unfall auf der Bundesstraße ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Gebietsgrenze der Städte Bocholt und Hamminkeln.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll der Pkw-Fahrer auf dem sogenannten 2+1-Abschnitt in den Gegenverkehr geraten sein. Dort stieß er mit dem Lastwagen zusammen, der von einer Frau aus Bocholt gelenkt wurde. Der Lkw landete im Straßengraben. Während der Mann noch an der Unfallstelle verstarb, wurde die Frau schwer verletzt. Sie musste am Ort von einem Notarzt versorgt werden. Zu genaueren Umständen des Unfalls konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die B 473 wurde komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet. An den Bergungsarbeiten war die Feuerwehr mit einem großen Aufgebot an Kräften beteiligt. Allein aus Hamminkeln rückten ein Rüstwagen sowie der Löschzug Dingden an. Die Wehr war mit 40 Kräften und insgesamt sechs Fahrzeugen vertreten. Hinzu kamen noch zwei Fahrzeuge mit Kräften der Bocholter Feuerwehr.