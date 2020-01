Zeugen gesucht : Pkw-Fahrer flüchtet nach Unfall mit Radler (13)

Die Polizei in Hamminkeln bittet um Hinweise von Zeugen zu einem Unfall in Mehrhoog. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mehrhoog Verletzt wurde am Dienstag ein 13-Jähriger bei einem Unfall in Mehrhoog. Der Junge hatte mit seinem Rad einem Pkw ausweichen müssen und war gestürzt. Der Autofahrer flüchtete.

Der junge Radfahrer war gegen 15 Uhr auf dem Möllenkampweg in Richtung Reeser Straße unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, kam ihm ein grauer BMW entgegen, der ihm keinen Platz ließ. Wegen geringer Fahrbahnbreite musste der 13-Jährige mit seinem Fahrrad auf den Grünstreifen ausweichen und überschlug sich dort. Laut Polizei blickte sich der unbekannte Autofahrer zwar nach dem Jugendlichen um, setzte jedoch seine Fahrt fort. Der Mehrhooger Schüler verletzte sich bei dem Sturz und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Die Polizei in Hamminkeln bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 02852 966100.