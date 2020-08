Polizei sucht Zeugen : Pkw in Hamminkeln ausgebrannt

Der Wagen brannte komplett aus. Foto: Polizei

Hamminkeln Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr geriet aus bisher ungeklärter Ursache an der Straße Zum Weißenstein in Hamminkeln ein Auto in Brand.

Die Feuerwehr hat den in Flammen stehenden Pkw gelöscht. Wie die Kreispolizei Wesel weiter mitteilte, musste ein Abschleppunternehmen das vollständig ausgebrannte Fahrzeug bergen.

Hinweise von Zeugen zu dem Vorfall an die Polizei in Hamminkeln unter der Rufnummer 02852 966100

(RP)