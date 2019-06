Gahlener Schützenfest : Premiere an der Armbrust – und gleich König

Gahlen Philip Uhlenbruck regiert nun ein Jahr lang die Gahlener Bürgerschützen. Er setzte sich im Schießen durch.

Am frühen Freitagnachmittag trafen sich die Schützen bei Mölder so lange zum Freibier, bis der Major Heinzfried Schürmann den Befehl zum Abmarsch gab. In dem Schießwettbewerb, den der letztjährige König Heinz-Bernd Rumswinkel mit der höchstmöglichen Ringzahl 24 eröffnete, gelangten 50 Schützen ins erste Stechen. Zu ihnen gehörte auch der Rollstuhlfahrer Rainer Schulhof, für den die Schützen eine Plattform gebaut hatten, damit er die Armbrust bedienen konnte. Mit elf Ringen schaffte im Finale Uhlenbruck das beste Ergebnis. „Ich habe zum ersten Mal mit einer Armbrust geschossen“, staunte er über seinen Erfolg. Seit acht Jahren gehört er den Gahlener Bürgerschützen an.