Kostenpflichtiger Inhalt: Arbeiten haben bereits begonnen : Wie die Caritas das Marienheim in Schermbeck modernisiert

Nördlich des ehemaligen Krankenhauses (r.) entstehen derzeit 17 Wohneinheiten für Senioren und Seniorinnen mit Betreuungs- und Unterstützungsbedarf. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Derzeit entstehen in Schermbeck 17 Wohneinheiten für Seniorinnen und Senioren mit Betreuungs- und Unterstützungsbedarf. Was sich bald sonst noch in dem Pflegeheim ändern soll.