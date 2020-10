Kostenpflichtiger Inhalt: Hamminkelner Pflegedienst beklagt : Einweg-Handschuhe sind Mangelware

Anne Tebrügge und René Gronau vom Pflegedienst Miteinander in Hamminkeln haben ihre liebe Not bei der Suche nach Einweg-Handschuhen. Foto: Michael Elsing

Hamminkeln Der Pflegedienst Miteinander in Hamminkeln hat enorme Schwierigkeiten, an Einweg-Handschuhe zu kommen. Viele Wochenstunden gehen für die Suche drauf. Und dann werden die so wichtigen Arbeitsmittel überteuert angeboten.