Im Supermarkt in Mehrhoog : Läuft ein Pfau durch die Schnapsabteilung...

Mehrhoog Im Hamminkelner Stadtteil Mehrhoog wurde seit Freitag eine Pfauendame vermisst. Jetzt ist sie wieder aufgetaucht – in einem Getränkemarkt. Kunden trauten beim Anblick des Tieres ihren Augen nicht.

Klingt nach einem Witz, ist aber tatsächlich passiert: In der Getränke-Abteilung des Edeka-Marktes Komp in Mehrhoog ist am Montagvormittag eine Pfauendame herumstolziert. Ausgerechnet in der Abteilung für alkoholische Getränke trieb sie sich umher. Die Mehrhoogerin Miriam Klapproth-Eimers machte schnell ein Foto des Tieres – um sich zu vergewissern, dass sie gerade nicht träumte.