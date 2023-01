Pfarrer will zurück in die Region Holthuis bewirbt sich um Pfarrstelle in Brünen

Seit einer gefühlten Ewigkeit ist die Pfarrstelle an der evangelischen Kirche in Brünen vakant. Ausschreibungen blieben lange fruchtlos. Vertretungsseelsorger betreuten die Gemeinde. Nun aber kommt Bewegung in die Sache. Denn der Bereich Brünen der Evangelischen Kirchengemeinde An Issel und Rhein teilte am Donnerstag mit, dass zu zwei Probegottesdiensten eingeladen wird. Demnach gibt es zwei Bewerber, von denen einer in der Region sehr bekannt ist: Albrecht Holthuis. Er stellt sich am Dienstag, 10. Januar, 19 Uhr, in Brünen vor.