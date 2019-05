Himmel & Erde : Brot des Lebens

Mariä Himmelfahrt Wesel Stefan Sühling mit einem Teil der Baupläne von 1950. Foto: Fritz Schubert

Wesel Ein Besuch in Toronto: „Tell me, what feeds you?“ – „Was nährt dich?“ oder „Wovon lebst du?“

Eigentlich erinnere ich mich nur noch an die eine Frage: „Tell me, what feeds you?“ 2019 sind 18 Jahre vergangen seit meinem Besuch in Kanada beim Vorbereitungsteam für den Weltjugendtag, der 2002 in Toronto stattfinden sollte. Und bei eben diesem Besuch kam ich mit einem Mitarbeiter in der Vorbereitung dort ins Gespräch. Selbstverständlich ging es um die Rahmenbedingungen unserer Arbeit und des kirchlichen Engagements aber auch um ganz persönliche Fragen. Und eine dieser persönlichen Fragen war: „Tell me, what feeds you?“ – „Was nährt dich?“ oder „Wovon lebst du?“

Nicht nur wegen meines nicht wirklich fließenden Englisch kam ich doch echt ins Stottern. Schon in meiner Muttersprache muss ich gründlich nachdenken und suche manchmal auch eher nach Worten wenn ich antworten will auf die Frage: „Wo von lebe ich?“ Sicher nicht nur von Essen und Trinken – was brauche ich noch zum Leben und was macht mein Leben lebenswert und mich selbst zuversichtlich und hoffnungsvoll?