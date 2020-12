Gott & die Welt : Kirchen zum Besuch offen halten

Warum muss ich meinen Laden zumachen – und die Pfaffen dürfen ihre Kirchen offenhalten?“ Die aufgebrachte Frage eines Kneipenwirts in Berlin, las ich als Überschrift eines Artikels in der Zeitung.

Hinter der Polemik steckt eine wichtige Frage, die mich gerade in diesen Tagen des harten Lockdowns umtreibt: Warum sollen die Kirchen offen sein und Gottesdienste – auf welchem Weg auch immer – gefeiert werden in einer Zeit, in der wir dringend aufgefordert werden, Kontakte möglichst einzuschränken und allein zuhause zu bleiben.

Gerade in diesem so besonderen Jahr 2020 scheint es mir besonders wichtig, die weihnachtliche Botschaft von der Verbrüderung Gottes mit uns Menschen wach zu halten – besonders in diesen Wochen, in denen die Debatte geführt wird, wer denn nun zuerst geimpft werden darf. Und die Botschaft von Gott, der uns Menschen so menschlich nahe kommt, nimmt auch die Menschen und Themen in den Blick, die in diesem Jahr unter dem Corona-Radar geblieben sind: die ungebremst fortschreitende Klimaerwärmung, das Flüchtlingselend auf den griechischen Inseln und die vielen ertrunkenen Flüchtlinge im Mittelmeer, die Bedrohung unserer Gesellschaft und der demokratischen Prozesse durch alternative Fakten und populistische Manipulation.