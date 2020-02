Klimaschutz : Jeder Einzelne ist wichtig

Der Weseler Pfarrer Stefan Sühling. Foto: Fritz Schubert

Wesel Klimaschutz ist ein Thema, das alle etwas angeht. Jede und jeder kann durch Änderungen im eigenen Lebensstil, im Einkaufsverhalten, der Nutzung von Verkehrsmitteln etwas beitragen. Jeder Einzelne ist wichtig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Sühling

Aus der Wettervorhersage am Ende der Tagesthemen hatte ich eine Vorstellung von Sven Plöger: ein schlaksiger Kerl mit lockerer Zunge, der auch den übelsten Aussichten noch einen Lichtblick mitzugeben versteht. Nun habe ich die Chance, ihn beim Vortrag live zu erleben. Kein freier Sitzplatz im Saal, am Eingang stehen sogar einige, alle wirken gespannt auf das, was der mit dem Eselorden der Stadt Ausgezeichnete zu sagen hat. Sein Thema „Klimawandel: gute Aussichten für Morgen!?“ scheint für einen amüsanten Vortrag mit lockerer Zunge schwer geeignet, ist doch die bleischwere Klimakonferenz von Madrid und ihre offenkundige Folgenlosigkeit noch genauso im Gedächtnis wie die gigantischen Brände in Australien und die Weigerung des Premiers dort, den menschengemachten Klimawandel anzuerkennend, seine Energiepolitik zu ändern.

Sven Plöger legt los – und zieht uns alle in seinen Bann. Für ihn und bald für die Zuhörer selbstverständlich: Der Klimawandel ist nicht zu leugnen, schon lange im Gange, menschengemacht und in seinen Folgen nur noch abzumildern und zu verlangsamen. Locker ist seine Zunge, noch lockerer als im Fernsehen. Er bezieht Stellung, unmissverständlich, wenn er über die Leugner des Klimawandels spricht. Es versteht sich von selbst, dass er die Untätigkeit der politischen Entscheider sowie die permanente Suche nach den kleinstmöglichen Veränderungsschritten bei den großen Klimakonferenzen beklagt und auf schnelles, konsequentes Handeln dringt.

Was mich am meisten anspricht, ist die Lebensfreude, ja mehr noch, die Lust, mit der er über dieses schwierige, auch oft konfliktive Thema spricht: keine Spur von Verbitterung und „moralin-saurer Verstimmung“. Stattdessen zeigt er auf: Jede und Jeder kann durch Änderungen im eigenen Lebensstil, im Einkaufsverhalten, der Nutzung von Verkehrsmitteln etwas beitragen. Jeder Einzelne ist wichtig. Dass dabei auch eine gute Portion Gelassenheit förderlich ist, wird spürbar, als er erzählt, er fahre nur noch mit der Bahn. Mit der sprichwörtlichen Unpünktlichkeit kann er am besten umgehen, wenn er die Zeitangaben im Fahrplan als Vorschlag versteht, der auch mal nicht eintrifft.