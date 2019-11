Pfarrer aus Wesel redet Klartext : Beten Sie für die Kirche – sie hat es nötig

Meinung Wesel Pfarrer Stephan Sühling schreibt über den synodalen Weg. Mit der katholischen Kirche, seinem Arbeitgeber, geht er dabei hart ins Gericht.

Ich gestehe, ich bin nicht wirklich optimistisch: Ab dem ersten Advent beschreitet unsere katholische Kirche in Deutschland den sogenannten „synodalen Weg“. Viele Hoffnungen, ja Erwartungen auf einen Wandel in der Kirche sind mit den Beratungen dieses „synodalen Weges“ verbunden. Gründe, auf Veränderungen in unserer Kirche zu drängen, gibt es genug. Die Nachrichten von Priestern, die Kinder und Jugendliche missbrauchen, reißen nicht ab. Neu und wegen ihrer Naivität verstörend sind die Stimmen der für die Vertuschung von Missbrauch und das vollkommene Umgehen mit Missbrauchstätern in der Kirche Verantwortlichen.