Pfarrei Maria Frieden errichtet neues Kunstwerk für Kloster

hamminkeln Hamminkeln hatte früher das Kloster Marienvrede – der Name Maria Frieden erinnert daran. Eine Stele soll die Erinnerung wachhalten.

(RP) Die katholische Pfarrgemeinde Maria FriedenHamminkeln möchte mit einem Kunstwerk einen neuen Gedenk- und Lebensort schaffen. In wenigen Wochen wird die Metallskulptur am Gelände des ehemaligen Klosters Marienvrede aufgestellt: Fünf U-förmige Winkel stehen sich gegenüber, symbolisieren die fünf Gemeinden der Pfarrei Maria Frieden. Darauf sind Bibelzitate eingefräst. Der Mescheder Benediktinerpater Abraham Fischer ist zurzeit dabei, die Figur herzustellen.

Nicht viele Leute wissen heute noch, dass es im Dreieck zwischen Loikum, Ringenberg und Dingden einmal ein Kloster gegeben hat. Die Gebäude sind längst abgerissen. Steine sind unter anderem an Dingdener Gebäuden wie dem Saal Hoffmann, dem Café Crème oder dem Heimathaus verbaut worden. Nur der Straßenname „Am Klosterbusch“ erinnert an die Gemarkung.

Das Kloster Marienvrede: Ein längst vergessener Ort? Das Andenken an dieses Kloster ist spätestens seit 2013 wieder lebendig. Marienvrede bedeutet in heutigem Deutsch: Maria Frieden. Mit der Neugründung der Pfarrgemeinde Maria Frieden wurde an das vormalige Kloster erinnert. Im Rahmen dieser Fusion wurden die bis dato selbstständigen Pfarreien St. Pankratius Dingden, St. Maria Himmelfahrt Hamminkeln, St. Antonius Loikum, Heilig Kreuz Mehrhoog und Christus König Ringenberg zusammengelegt. Am Ort des ehemaligen Klosters soll nun mit einem Kunstwerk an dieser historische Stätte gedacht werden.