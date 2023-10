Pfadfinder wählen neues Leitungsteam Manuel Schmidt ist neuer Kurat

Derzeit gehören zum Schermbecker Pfadfinderstamm etwa 160 Pfadfinder, die in den Jugendgruppe Biber, Eichhörnchen, Wölflinge, Juffis, Pfadis und Rover von den Gruppenleitern lernen, nach den Grundsätzen der Pfadfinderbewegung zu leben und die zusammen mit Pfadfinder-Freunden Spaß an dem Leben als Pfadfinder haben. In den Truppstunden wird Feuer gemacht, geschnitzt, gespielt, Lagerbauten gebaut und geknotet, draußen gewandert, gebastelt, gebraten, gegrillt und gekocht, Fährten und Wegzeichen gelesen, mit Kompass und Karte das Orientieren geübt, zusammen Übernachtungen und Zeltlager geplant, Stockbrot gemacht, und vieles, vieles mehr.