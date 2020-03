Doppelinterview zu 40 Jahre Grüne im Kreis Wesel : „Wir sind in den Institutionen angekommen“

Hans Peter Weiß (l.) und Peter Nienhaus sprachen beide mit ihrer Perspektive über ihre Beziehung zu den Grünen. Seit 40 Jahren gibt es die Partei jetzt auch im Kreis Wesel. . Foto: Sebastian Peters

Kreis Wesel Peter Nienhaus ist als junger Mann in Dingden der Partei Die Grünen beigetreten. Die Grünen gibt es auch im Kreis Wesel seit jetzt 40 Jahren. Wie blickt Nienhaus heute auf die Entwicklung. Und was sagt ein politischer Newcomer wie Hans-Peter Weiß, der erst seit zwei Jahren dabei ist?

Peter Nienhaus ist gebürtiger Dingdener und heute Vorsitzender der Grünen-Fraktion in Alpen. Er ist im Kreis Wesel ein Urgrüner, war in der Anfangsphase der Partei vor 40 Jahren dabei. Er fungierte in vielen Ämtern, war unter anderem Kreissprecher, Kreiskassierer, Beisitzer, Landesdelegierter, Bundesdelegierter und zweimal Landtagskandidat. Mit ihm sprachen wir darüber, wie die Grünen geworden sind, was sie heute sind.

Herr Nienhaus, Sie haben die Grünen vor 40 Jahren am Niederrhein in der Anfangsphase mit begleitet. Wie war das, als Sie damals in einem so kleinen Dorf wie Dingden plötzlich den Grünen beitraten?

Peter Nienhaus Dingden ist ein konservatives Dorf. Ich habe mich da in vielen Vereinen engagiert, Fußballverein, Pfadfinder, Kirchengemeinde. Das waren die Anfänge meines ehrenamtlichen Engagements. Mit meiner damaligen Freundin und jetzigen Frau habe ich dann ein Studium in Düsseldorf begonnen. An der Fachhochschule bin ich auf die Grünen gestoßen. Zwei Studenten meines Fachbereichs Elektrotechnik hatten einen Infostand zu Atomenergie und Friedensbewegung gemacht. Das hat mich gleich gereizt. Ich stand kritisch zur Atomenergie. Die Friedensbewegung war mir aus einer kirchlichen Tradition heraus wichtig. Von den Studenten erfuhr ich, dass es im Kreis Wesel Grüne gibt, bei denen ich mich engagieren könnte. Ende März 1980 trat ich in die Partei ein und wurde dann Mitglied.

Was waren die lokalpolitischen Fragen der Anfangszeit bei Ihnen?

Nienhaus Neben der Atomenergie und dem Schnellen Brüter in Kalkar und der Friedensbewegung waren es der Kiesabbau und der Umbau der Landwirtschaft. Die ersten Kreisvorstandssitzungen habe ich bei Gerda Degen in Moers im Wohnzimmer erlebt. Sie war neben Bauer Maas eine der prominenten Kämpferinnen gegen den Schnellen Brüter in Kalkar. Dort saß eine Gruppe älterer Herrschaften, die sich über mich als jungen Studenten, der sich engagieren wollte, maßlos freuten. Das hat mich motiviert und für mich war spannend, diese Kraft des Aufbegehrens der Alten zu spüren. Rechtsrheinisch gab es das Kohlekraftwerk Möllen, mit dem wir Grüne uns beschäftigten. Da gab es eine pensionierte Studienrätin, Ilse Schulte-Drevenack, sie lebte direkt neben dem Kraftwerk und war trotz ihrer Sehschwäche eine sehr engagierte Kämpferin für eine Rauchgasentschwefelungsanlage in dem Kohlekraftwerk, was heute Stand der Technik ist. Auch bei vielen Aktionen und Demos gegen Atomwaffen waren wir aktiv, unter anderem in Bonn im Hofgarten. Was ich bei den Aktionen erlebt habe, war, dass wir ein breites Spektrum aus der Bevölkerung waren, die sich gemeinsam zusammenfanden und am gleichen Ziel arbeitete. Es gab ganz dogmatische Linke bis hin zum konservativen-rechten Spektrum. Aber es war diese breite gesellschaftliche Gruppe, die mich fasziniert und bei den Grünen auch so lange gehalten hat.

Wie erfolgreich war die Rechte in ihrem Werben?

Nienhaus Wir waren eben ein Sammelbecken vieler verschiedener gesellschaftlicher Gruppen. Die Partei wusste noch nicht, wo sie hinwollte. Es gab auch Situationen, in denen es zu persönlichen Anfeindungen kam, Gruppen formierten sich in Realos und Fundis. Diese standen sich teilweise unversöhnlich gegenüber. Ich habe versucht, als Vermittler dieser Gruppen zu fungieren, was mir nicht immer gelang. Den Rechten Kräften haben wir aber erfolgreich die Stirn geboten. Wir hatten alle das Ziel, gegen Atomenergie zu sein und für die Natur zu kämpfen.

Die Grünen wollten den Marsch durch die Institutionen gehen.

Nienhaus Das habe ich von Anfang an unterstützt. Die Wahlkämpfe damals waren immer Highlights. Ich bin damals mit meiner Ente 2CV, einem Studentenauto, nach Düsseldorf gefahren und habe Sperrholzplatten auf dem Sperrmüll eingesammelt, diese kleingeschnitten und Plakate draufgeklebt. Dann bin ich samstags und sonntags im Kreis Wesel mit meiner Freundin rumgefahren und habe Plakatständer aufgestellt und auf Tafeln geklebt. Die älteren engagierten Damen wollten immer mitfahren und halfen, auch Ilse Schulte-Drevenack, obwohl sie nicht mehr so mobil war und schlecht sehen konnte. Vom Wahlkampf hat sie das nicht abgehalten. Sie hat sich vorne bei mir in meine Ente gesetzt und wir sind die ganzen Dörfer abgefahren.

Waren die Grünen früher eine Anti-Partei? Sie kämpften immer gegen etwas.

Nienhaus Sehe ich nicht so, da muss ich widersprechen. Wir haben schon damals immer wieder zum Beispiel alternative Energien ins Spiel gebracht, galten aber als Spinner oder Träumer. Windenergie, Solarengerie – das haben wir schon damals thematisiert. Ich kann Ihnen alte Bücher zeigen, die bereits fertige Anlagen bis zu Bauanleitungen von alternativen Energien darstellten. Übrigens, mein Haus: Ich habe persönlich eine der ersten Pflanzenkläranlagen im Kreis Wesel und eine Solarwasseranlage installiert. Mein Haus wurde ab Erdgeschoss aus Holz gebaut. Auch haben wir auf mein Betreiben im Schwimmbad in Alpen eine Warmwassersolaranlage installiert.

Was haben die Familie in jener Zeit gesagt, galten Sie da als ein Freak?

Nienhaus Das war hart, das ging bis in das Private rein. Für meine Eltern – ich gehe einfach mal davon aus, Gott hab sie selig, dass sie immer CDU gewählt haben – muss es schwierig gewesen sein, dass ich mich für die Grünen engagierte. Mit der Zeit wurde das akzeptiert.

Wie haben das die Mitglieder Ihrer Pfarrgemeinde gesehen?

Nienhaus Da hatte ich einen guten Rückhalt. Die Jugendlichen, meine Freunde und Freundinnen, fanden mein Engagement gut. Es war eine lebhafte Diskussionskultur bei uns im Dorf entstanden. Ich sehe da übrigens Parallelen zur Jetztzeit. Ich habe in Thüringen, Sachsen und Brandenburg jetzt wieder Wahlkampf gemacht. Die Stimmung dort hat mich genau an unsere Anfänge erinnert. Da waren auch junge Leute mit Ideen, Phantasie und neuen Diskussionskulturen. Leider sind im Osten viel zu wenige, deshalb hat die Partei Wahlkampfhelfer aus der Partei organisiert. Das habe ich mit Spaß und Freude gemacht, da ich meiner Partei etwas wiedergeben wollte. Durch die Parteiarbeit bin ich auch persönlich stark gereift. Bei uns auf dem Land ist und war es schwierig, junge Leute zu aktiver Mitarbeit zu gewinnen. Die, die kritisch sind, gehen studieren, verlassen das Dorf oder arbeiten lange und kommen abends meist spät zurück. Die meisten kommen nicht mehr wieder ins Dorf zurück und sind damit für uns verloren.

Wie blicken Sie auf die Generation Friday for Future? Jetzt scheint sich das durchzusetzen, für das Sie 40 Jahre gekämpft haben.

Nienhaus Dass sich das Klima verändert, wissen wir seit über 40 Jahren. Dieses Wissen ist älter als die Grünen. Wir waren auch mal so euphorisch, die Welt zu verändern. Manche Forderung schien unrealistisch. Aber wir haben trotzdem in diese Richtung weiter unsere Ziele vertreten. Es macht mich traurig, dass es so lange gedauert hat, den Großteil der Menschen erst jetzt zu überzeugen. Deshalb finde ich es gut, dass die junge Generation weitermacht und auch an die Grünen diese Forderung stellt.

Liegt es auch daran, dass Grüne Themen manchmal zerreden? Die Schattenseite der Diskussionskultur sind ausufernde Sitzungen.

Nienhaus Ich habe im Gegenteil den Eindruck, dass es pragmatischer geworden ist. Wir sind in den Institutionen angekommen, schwimmen mit. Die Diskussionskultur leben wir nicht mehr so stark aus wie früher.

Was nervt Sie persönlich an Ihrer Partei?

Nienhaus Damals der Kampf Fundis gegen Realos war lange Zeit anstrengend. Ich habe immer versucht, als Mittler zu fungieren. Ich habe mich nie einem Lager zugeordnet. Beide Linien brauchten wir in unserer Partei. Diese Gräben gab es auch hier im Kreisverband. Gesellschaft ist nie eine große Einheit, sondern immer verschiedene Gruppen, das spiegelt auch meine Partei wider. Der Zusammenhalt, das war immer mein Antrieb. Heute könnten wir einen Schuss mehr Diskussionskultur vertragen und angenommene etablierte Strukturen überdenken.

Wie blickt Ihr persönliches Umfeld heute auf Sie als Grünen?

Nienhaus Anders. Auch solche Menschen, die früher kritisch waren, sehen das nun positiv. Letztens hatten wir ein Bekanntentreffen, da hörte ich auf einmal viel Verständnis für unsere Anliegen. Man hat erkannt, wie sich die Zeit und die Umwelt geändert hat. Ich bin seit 30 Jahren in Alpen wohnhaft. Seit vielen Jahren bin ich dort aktiv, als Fraktionschef und Ortsverbandssprecher. Wir hatten bei der letzten Kommunalwahl über 13 Prozent geholt. Wir setzen dort trotz absoluter CDU-Mehrheit auch Inhalte von uns durch. Nie zu 100 Prozent, aber die Richtung stimmt. Das ist wichtig, die Richtung zu verändern, und nicht fundamental die eigene Position durchzusetzen, wenn wir nicht die Mehrheit besitzen. Das ist Demokratie.

Das führt zur abschließenden Frage, wie bürgerlich aus Ihrer Sicht die Grünen mittlerweile geworden sind?

Nienhaus Sehr bürgerlich, würde ich sagen. Das führt bei uns in Alpen schon zu einem Neudenken. Wir haben irgendwann gemerkt, dass wir uns zu oft in unserem Rathaus verkriechen. Wir haben die Reißleine gezogen und offene Fraktionssitzungen, aktuelle Themenstände und Interessententreffen gemachen. So trifft man auf die Bürger und Bürgerinnen und hört ihnen mal zu. Auch wir müssen uns draußen frische Ideen und Anregungen holen, sonst sind wir eines Tages Geschichte. Das wäre für mich zu früh bei den noch anstehenden politischen Themen.









Hans-Peter Weiß ist immer noch Neustarter bei den Grünen, gerade erst im politischen Betrieb angekommen. Er kandidiert für den Kreistag auf Platz 8 der Reserveliste.

Herr Weiß, wie sind Sie zu den Grünen gekommen?

Hans-Peter Weiß Ich bin erst seit zwei Jahren dabei. Ich war schon immer als Öko verschrien, konnte mich aber nie durchringen, politisch aktiv zu werden. Als es vor zwei Jahren zu den Bundestagswahlen kam und FDP-Chef Christian Lindner alles hat platzen lassen, da stand für mich der Entschluss fest, dass ich selber politisch aktiv werden muss. Ich habe im Ortsverband Voerde der Grünen angerufen, bin ein paarmal zu den Fraktionssitzungen gegangen. Das hat mir gefallen, es ist ein netter kleiner Haufen. Ein halbes Jahr später wurde ich Kreisschatzmeister. Als studierter Mathematiker und Lehrer für Finanzmathematik passte das.

Was hat Sie bei den Grünen am meisten überrascht?

Weiß Ich wusste schon, dass viele Frauen bei den Grünen aktiv sind. Dass es die Mindestquotierung gibt, das war mir aber so nicht bewusst. Alle Posten müssen immer zu 50 Prozent mit Frauen besetzt sein. Auf ungerade Plätze dürfen sich bei Listenaufstellungen nur Frauen bewerben, auf gerade die Männer, aber auch andere. Somit ist gewährleistet, dass mindestens die Hälfte der Posten mit Frauen besetzt sind. Mit Erfolg: In keiner Partei ist der Frauenanteil so hoch wie bei uns.

Wo hadern Sie mit den Grünen

Weiß Sicherlich, bei vielen Themen ist man sich einig, es gibt aber immer auch Themen, bei denen man hadert. Als es um das bedingungslose Grundeinkommen ging, da gab es bei uns schon eine rege Diskussion.

Was sagt der Mathematiker in Ihnen?

Weiß Anfangs war ich dagegen, mittlerweile sehe ich es differenzierter. Ich würde es nicht bedingungsloses Grundeinkommen, sondern bedingungslose Existenzgrundlage nennen. Meine Idee wäre, dass alle – auch Rentner - einen gleichen Betrag bekommen, der zum normalen Leben reicht. Dann kann man on top verdienen. Durch die dann größtenteils nicht mehr nötigen Sozialleistungen hätte man schon eine ganze Menge an Geld. Wie man den Rest finanziert, müsste man mal genau durchrechnen.

Das ist meiner Meinung nach wohl nur sehr schwer finanzierbar. Wie sehr ist bei den Grünen Platz für spinnerte Ideen? Anders gefragt: Wie bürgerlich sind die Grünen?