Erinnerungen an 1945 : „Nie wieder Krieg!“

Peter Mellin wurde am 13. Juni 1931 geboren und erinnert sich noch gut an das Ende des Zweiten Weltkrieges, an Elend und Zukunftsängste. Foto: Ja/Malz, Ekkehart (ema)

Hamminkeln Peter Mellin, Sprecher des Forums Senioren Hamminkeln und Ehrenvorsitzender der Senioren-Union, erinnert sich, wie er und seine Familie das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Zeit danach erlebten. Damals war er 13 Jahre alt.

Soll der 8. Mai auch in Deutschland ein Feiertag sein? Peter Mellin, geboren am 13. Juni 1931, wurde gefragt, ob er dafür ist, das Ende des Zweiten Weltkriegs zu begehen, und er hat das abgelehnt. Jetzt hat er aufgeschrieben, was er vor 75 Jahren erlebte und welche Gedanken er sich dazu heute macht. Anlass dazu war auch die Berichterstattung in der Rheinischen Post zum Thema Kriegsende. Peter Mellin, vielen bekannt als Sprecher des Forums Senioren Hamminkeln und Ehrenvorsitzender der Senioren-Union, hat seine Geschichte an Freunde und Familie geschickt. Seine Kernbotschaft ist knapp, aber bedeutungsvoll: „Nie wieder Krieg!“

Am 8. Mai 2020 erlebten wir den 75. Jahrestag und feierte die Welt das Ende des schrecklichen Zweiten Weltkriegs, der von 1939 bis 1945 Tod und Elend gebracht hat. Er wird als Sieg oder Befreiung von der Diktatur der Nationalsozialisten in Deutschland und der Welt gefeiert. Aber er sollte auch in der Geschichte erhalten bleiben als Ende des Krieges mit der Not der überlebenden Deutschen, die Angst hatten vor der Zukunft in einem völlig zerstörten, in vier Zonen geteilten Land.

Dazu will ich erzählen, wie ich als Junge diese Zeit und die Zeit davor erlebt habe. Meine Eltern, die als Jugendliche den Ersten Weltkrieg erlebt hatten, in dem drei ihrer Brüder gefallen sind, waren dabei, eine Familie und Arztpraxis aufzubauen. Christlich, aber durch meinen Vater auch fröhlich geprägt, pflegten sie ein unpolitisches Gesellschaftsleben mit einem großen Freundeskreis. Das änderte sich jäh und endgültig mit dem Kriegsbeginn am 1. September 1939.

Vati war noch in der Nacht eingezogen worden und kam, außer im Urlaub, nie wieder zurück. Spätestens nach Stalingrad sprach man bei uns vom verlorenen Krieg, was ich aber nicht hören sollte, denn wehrzersetzende Aussagen wurden mit KZ oder dem Tode bestraft. So waren die russischen Truppen schon im Januar 1945 bis kurz vor meine Heimat vorgerückt. Sie wurden aber aufgehalten, um der Bevölkerung die Flucht nach Westen oder in das Riesengebirge zu ermöglichen, denn es war bekannt, dass die Russen im Krieg freie Hand hatten, besonders die weiblichen Deutschen zu schänden.

Wir verließen unser Haus und gingen mit Pferd- und Ochsengespann nach Bad Landeck, um dort auf das Ende zu warten. Dort wurden schon von allen Nazisymbole entsorgt. Im Gebirgsbach Biele schwammen massenweise Fahnen, Bilder und Uniformen. Ich wurde mit noch 13 Jahren in eine gesteckt und im Volkssturm zum Kampf gegen Partisanen ausgebildet. Unter Lebensgefahr konnte ich fliehen und mich mit Todesangst bis zum 8. Mai bei meiner Tante verstecken.

Jetzt war endlich der Krieg aus. Wir saßen ängstlich im Haus und warteten auf die Russen und was sie wohl mit uns machen würden. Aber weil in Bad Landeck kein Militär war, blieb alles ruhig. So spannten wir wieder an und gingen zurück in die Heimat. Unser Haus war geplündert. Wir konnten wieder wohnen, wussten aber nicht, wie es weitergeht, denn Deutschland war rechtlos und besetzt.