Peter Malzbender wiedergewählt : Naturschutzbund im Kreis Wesel: Mitgliederzahl steigt rasant

Kreis Wesel Während der Versammlung blickte der Vorstand zurück auf die Themen, die den Nabu bewegt haben und weiter bewegen werden. Nabu-Chef Peter Malzbender bleibt an Bord.

Die Mitgliederversammlung der Naturschutzbundes (Nabu) in der Kreisgruppe Wesel hat jetzt den amtierenden ersten Vorsitzenden, Peter Malzbender, für weitere vier Jahre ohne Gegenstimme wiedergewählt. Malzbender ist seit Jahren Stimme des Naturschutzes in Wesel, macht sich auch in der Politik nicht mit jeder seiner Aussagen Freunde. In seine Amtszeit fällt aber auch eine gewaltige Steigerung der Mitgliederzahlen: So erwähnt der Naturschutzbund, dass die Mitgliederzahl im Kreis Wesel innerhalb von vier Jahren von 6300 auf 9300 Mitglieder gesteigert werden konnte.