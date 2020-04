Unfall auf der B 58 : Pedelecfahrerin (82) schwer verletzt

Auf der B 58 wurde ein Pedelecfahrerin schwer verletzt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wesel Zu einem Verkehrsunfall kam es am Ostersonntag auf der Schermbecker Landstraße (B 58). Dabei wurde eine 82-jährige Pedelecfahrerin aus Wesel schwer verletzt. Die Frau war auf dem Geh- und Radweg entlang der Bundesstraße unterwegs und wollte an der Querungshilfe in Höhe der Straße Am Langen Reck auf die andere Seite gelangen.

Dabei achtete sie nicht auf den Kfz-Verkehr und fuhr unvermittelt auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Radlerin und einem 57-jährigen Pkw-Fahrer aus Duisburg, der die Schermbecker Landstraße stadtauswärts befuhr. Die 82-Jährige wurde von der rechten Seite des Autos getroffen und stürzte zu Boden. Sie verletzte sie so schwer, dass sie intensivmedizinisch im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

(fws)