Pedelecfahrer stürzt: Hubschrauber im Einsatz

Dorsten Ein Schermbecker verunglückte am Montag in Dorsten auf seinem Pedelec. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Auf dem Lippedamm in Dorsten ist am Montag, gegen 14 Uhr ein 68-jähriger Fahrradfahrer aus Schermbeck verunglückt. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen stürtze der Pedelec-Fahrer ohne Fremdeinwirkung, in Höhe der Zufahrtsrampe „Im Werth“. Damit der Hubschrauber landen konnte, musste der südliche Lippedamm vorübergehend gesperrt werden.